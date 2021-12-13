Более семи тысяч жителей Новгородской области остались без света

Более 7,6 тысячи жителей Новгородской области из-за непогоды попали в зону отключения электричества: снегопады, прошедшие здесь на прошлой неделе, в ночь на понедельник сменились мокрым снегом и ледяным дождем. В итоге начались массовые обрывы линий электропередач.

На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Новгородской области власти сообщили, что обесточенными остаются 402 населенных пункта с численностью населения 7 638 человек. Наиболее сложная ситуация - в Окуловском, Пестовском и Хвойнинском районах. Там без света находятся почти четыре тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, практически полностью удалось подключить к электроснабжению Крестецкий, Волотовский, Старорусский и Валдайский районы, в которых на прошлой неделе было больше всего обрывов проводов: сейчас здесь остаются только единичные отключения электроэнергии.

Над устранениями последствий непогоды работает 116 сводных бригад численностью около 300 человек и 120 единиц техники. 54 бригады энергетиков и спасателей привлечено из других регионов.

По словам энергетиков, к вечеру большая часть обесточенных электролиний должна быть подключена. Но согласно прогнозу новгородских синоптиков, неблагоприятная погода с переменной температурой от минусовой до плюсовой продлится всю неделю.