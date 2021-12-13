В Новгородской области до 11,7 тысячи выросло число оставшихся без света

Количество жителей Новгородской области, из-за непогоды оставшихся без электроснабжения, приближается к 12 тысячам человек. Напомним, сегодня утром "РГ" уже сообщала о том, что массовые обрывы линий электропередач начались в регионе из-за мокрого снега и ледяного дождя, а в зону отключения электричества 13 декабря попали более 7,6 тысячи жителей Новгородской области.

- По состоянию на 12 часов в зоне отключения электроснабжения находится 17 районов, 488 населенных пунктов с населением 11722 человека, - информирует пресс-служба главного управления МСЧ РФ по Новгородской области.

По сообщению ведомства, аэромобильная группировка управления МЧС и спасатели Невского спасательного цента оказывают адресную помощь, обследуют и расчищают линии электропередач, организуют доставку и заправку бензогенераторов.

На сайте управления МЧС размещен также список и контакты единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Новгородской области, куда можно обратиться за помощью.