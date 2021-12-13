Платформу для базирования палубных беспилотников разрабатывают в России

В России разрабатывают платформу для базирования палубных беспилотных летательных аппаратов. Запускать их планируют при помощи пневматической катапульты.

Новую многоцелевую платформу разработают в интересах ВМФ России, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. Она будет нести на борту значительное количество тактических беспилотников и непилотируемых аппаратов с разведывательными возможностями.

Собеседник добавил, что корабельное базирование беспилотных и автономных систем позволит обеспечивать их тактическое применение в прибрежной полосе и на открытых водных территориях. Для их качественной работы продумывают необходимые условия: защита бортовой электроники от агрессивной морской среды, повышенная точность инструментов приема на борт и достаточная прочность корпуса аппаратов на случай их жесткой посадки на корабельную палубу.