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Рубрика: Происшествия

В Петербурге сгорели три ангара вещевого рынка

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на улице Салова, 52, сгорели три ангара, которые использовались как корпуса для оптового вещевого рынка.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Ростовской области
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Как сообщает городское управление МЧС, на территории всего восемь пристроенных друг к другу ангаров. Горели три из них. В какой-то момент площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.

За три часа удалось прекратить распространение огня и потушить открытое горение. Сейчас идет проливка тлеющих конструкций. Никто не пострадал, о сумме убытков, которые понесли арендаторы складов, остается только догадываться.

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