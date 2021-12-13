В Петербурге сгорели три ангара вещевого рынка

В Петербурге на улице Салова, 52, сгорели три ангара, которые использовались как корпуса для оптового вещевого рынка.

Как сообщает городское управление МЧС, на территории всего восемь пристроенных друг к другу ангаров. Горели три из них. В какой-то момент площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.

За три часа удалось прекратить распространение огня и потушить открытое горение. Сейчас идет проливка тлеющих конструкций. Никто не пострадал, о сумме убытков, которые понесли арендаторы складов, остается только догадываться.