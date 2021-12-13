В зоомагазине Петербурга арестовали краснокнижных ящериц

В зоомагазине Приморского района Петербурга обнаружили ушастых круглоголовок - вид ящериц семейства Агамовых, занесенных в Красную книгу России. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Северо-Западное управление Росприроднадзора.

Инспекторы нашли пять ушастых круглоголовок. Владелица зоомагазина заявила, что ящерицы не продаются. Мол, какой-то человек принес их на передержку и не вернулся за ними. Никаких подтверждающих документов на ящериц нет.

В отношении владелицы зоомагазина возбудили дело об административном правонарушении. На время расследования на ящериц наложили арест. Планируется вернуть круглоголовок в природную среду.