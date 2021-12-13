Жителям Мурманской области сделают перерасчет за отопление

Жителям Печенгского округа Мурманской области из-за перебоев с отоплением получат перерасчет за эту услугу, сообщил губернатор региона Андрей Чибис 13 декабря на оперативном совещании.

- В период сильных морозов в значительном количестве домов не было теплоснабжения надлежащего качества, - подчеркнул Андрей Чибис. - Я прошу сделать перерасчет гражданам, чтобы они не платили полным рублем за то, чего не получали. Внутридомовыми сетями никто не занимался в течение десятилетий, но мы не должны требовать деньги, если в квартирах не было надлежащего тепла.

Губернатор получил компании "Мурманэнергосбыт", которое занимается отоплением жилфонда Печенгского округа, сделать перерасчет "не по заявительному принципу, а в автоматическом режиме".

С конца ноября, когда в Заполярье установились тридцатиградусные морозы, жители Печенгского округа начали массово жаловаться в социальных сетях на холод в квартирах и социальных учреждениях. Комиссия из представителей регионального Минэнерго, ГЖИ, ресурсоснабжающих организаций и Агентства энергетической эффективности 8 декабря провела выездную проверку объектов теплоснабжения и жилого фонда в поселках Корзуново, Печенга, Верхнее и Нижнее Луостари, Спутник и 19 Километр. На части котельных комиссия выявила недотоп. Кроме того, были обнаружены серьезные потери температуры теплоносителя в сетях. В итоге температура во многих квартирах поселков Печенгского округа составляла в среднем 17 градусов, а температура батарей - 40 градусов.