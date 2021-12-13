Мэрия заплатит 100 тысяч рублей за падение дорожного знака на автомобиль

В Волгоградской области суд обязал администрацию города Волжский выплатить компенсацию за падение дорожного знака на автомобиль Toyota RAV4. Общая сумма выплаты составляет 100 928 рублей.

Инцидент произошел 2 апреля 2021 года около парка культуры и отдыха "Гидростроитель". Владелец кроссовера припарковал свой автомобиль, но из-за порывов сильного ветра дорожный знак упал на машину.

"В результате чего транспортному средству истца причинены механические повреждения", - сообщили в пресс-службе судебного ведомства.

За возмещением ущерба пострадавший обратился в суд, но чиновники решили переложить свою вину на фирму, устанавливавшую дорожные знаки. В свою очередь представитель компании пояснил: работы по выполнению муниципального заказа исполнены в 2019 году и сданы по акту приема-передачи администрации Волжского. В результате суд признал мэрию ответственной за содержание улично-дорожной сети и постановил удовлетворить иск местного жителя.

"С администрации города Волжского в пользу Игоря С. взыскана сумма ущерба - 81 600 рублей, расходы на оформление нотариальной доверенности - 1500 рублей, расходы на оплату услуг представителя - 15 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины - 2 828 рублей", - сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Решение суда вступило в законную силу.