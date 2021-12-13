На Кубани будут судить мошенника, выдававшего себя за внучку ясновидящей

Прокуратура в Краснодарском крае направила в суд уголовное дело против 22-летнего жителя Орска, который выдавал себя за внучку вымышленной ясновидящей. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, молодой человек создал аккаунт "Баба Нина слепая" и за деньги оказывал экстрасенсорные "услуги" посетителям интернет-страницы.

Парень выдавал себя за девушку Аню, внучку слепой ясновидящей, якобы ведущую ее социальные сети. Интересно, что и внучка, и бабушка - вымышленные персонажи и ранее появлялись в телесериале 2014 года выпуска. Зато теперь мошенники часто прикрываются этими придуманными образами, чтобы обмануть доверчивых людей. В интернете десятки "официальных сайтов" и страниц Бабы Нины и Ани.

Одной из посетительниц страницы мошенник предложил снять венец безбрачия и попросил за это 101,5 тысячи рублей.

- По версии следствия, женщина, будучи введенной в заблуждение, что с ней общается внучка героини одноименного сериала, перевела указанную сумму, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Неудавшегося экстрасенса заключили под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину" прокуратура передала в суд.