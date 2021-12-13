В тюменском детдоме погибла трехмесячная девочка

В тюменском специализированном доме ребенка в минувшие выходные произошла трагедия. Под утро трехмесячную девочку с врожденной патологией обнаружили мертвой в своей кровати. Сейчас по факту гибели ребенка проводится проверка.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего, после чего дадут оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей. Затем будут приняты меры прокурорского реагирования.

К расследованию ЧП подключились специалисты территориального отдела СУ СК России по Тюменской области. Пока результаты не оглашены, но либо грудничок захлебнулся рвотой после ночного кормления, либо это был "синдром внезапной младенческой смерти". Это установит вскрытие.