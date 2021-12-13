В тюменском детдоме погибла трехмесячная девочка

Новости

"Яндекс" хочет запретить индексацию сайтов с пиратским контентом в поиске 15:14
В Москве пациент напал на врача в стоматологии 15:07
ЦОДД рекомендует водителям в Москве отложить поездки на личном транспорте 14:57
В СК считают, что в Серпухове молодой человек пытался свести счеты с жизнью 14:56
В Минске оценили перспективы углубления интеграции с Россией 14:56
Песков дал оценку идее Зеленского про прямые переговоры с Путиным 14:48
Путин отметил усиленную роль Конституционного суда 14:44
Дело о гибели в бассейне Софьи Конкиной рассмотрит Пресненский суд 14:36
Лукашенко назвал условия для перекрытия транзита газа в Европу 14:35
В Кремле призвали не забегать вперед относительно сертификации "СП-2" 14:32
Хоккеист "Салавата Юлаева" Хохряков дисквалифицирован на четыре матча 14:27
Песков подтвердил готовность Путина встретиться с Сокуровым 14:22
Песков: РФ надеется, что ничто не помешает исполнять обязательства по газовым контрактам 14:18
Яровая предложила автоматически оформлять инвалидность при неизлечимых болезнях 14:15
Под Калининградом корабли Балтфлота отработали отражение авианалета 14:09
ЦИК: На президентских выборах в Приднестровье победу одержал Вадим Красносельский 14:05
Лукашенко: Союз Беларуси и России станет более мощным, чем ЕС 14:00
Путин встретится с Лукашенко до Нового года 13:59
Лукашенко: Евросоюз не желает вести переговоры по миграционному кризису 13:40
Регионы в целом поддерживают проект о введении QR-кодов в общественных местах 13:27
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном" 13:26
ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане 12:53
Вышел трейлер фильма "Орел и решка" 12:48
Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться 12:36
В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 13:42
Рубрика: Происшествия

В тюменском детдоме погибла трехмесячная девочка

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

В тюменском специализированном доме ребенка в минувшие выходные произошла трагедия. Под утро трехмесячную девочку с врожденной патологией обнаружили мертвой в своей кровати. Сейчас по факту гибели ребенка проводится проверка.

В Петербурге младенец умер из-за забытой в легком иглы

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего, после чего дадут оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей. Затем будут приняты меры прокурорского реагирования.

К расследованию ЧП подключились специалисты территориального отдела СУ СК России по Тюменской области. Пока результаты не оглашены, но либо грудничок захлебнулся рвотой после ночного кормления, либо это был "синдром внезапной младенческой смерти". Это установит вскрытие.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Песков объяснил новые решения о ковид-сертификатах
Путин встретится с Лукашенко до Нового года
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном"
В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников