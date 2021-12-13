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13 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Самарской области от 13 декабря 2021 года № 325 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

абзац десятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

"проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат проведенного методом ПЦР лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.";

подпункт 12 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"12) работу театрально-концертных организаций для зрителей при условии заполняемости зрительного зала не более 70 процентов посадочных мест;";

в пункте 5 слова "не позднее чем за 72 часа до посещения" заменить словами "не позднее чем за 48 часов до посещения".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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