Самым аварийным днем на прошлой неделе стал четверг. На него пришлось каждое пятое ДТП, следует из статистики, опубликованной пресс-службой столичной Госавтоинспекции.

Всего на прошедшей неделе в Москве зарегистрировано 159 ДТП, в которых 5 человек погибли и 164 получили ранения, в том числе 4 ребенка. В четверг было зафиксировано 31 ДТП, в которых 2 человека погибли и 31 получили ранения.

Впервые за долгое время количество автомобильных столкновений превысило количество наездов на пешеходов. Причем, существенно. Несколько недель подряд количество наездов превышало столкновения на несколько штук. На прошлой неделе зафиксировано 81 столкновение и 57 наездов. Разница в 24 ДТП. Скорее всего, это связано с погодными условиями, а именно резким похолоданием и гололедом на дороге.

Примечательно, что 35 наездов на пешеходов произошли вне зоны переходов. Не берегут себя пешеходы.