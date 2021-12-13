Постановление правительства Саратовской области от 13 декабря 2021 года № 1086-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 13 декабря 2021 года № 46 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив пунктом 1.25 следующего содержания:

"1.25. Установить, что в период с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года включительно новогодние мероприятия для детей проводятся при условии соблюдения следующих требований:

при проведении детских мероприятий в закрытых помещениях предусматривается заполнение зрительских мест не более 50 процентов от проектной вместимости площадки;

допуск на мероприятие персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровождающих детей лиц осуществляется только при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID‑19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев;

при организации мероприятий для детей в закрытых помещениях мероприятие проводится только в виде представлений / спектаклей со сцены / арены со зрительскими местами;

не допускается проведение мероприятий со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц непосредственно во время проведения мероприятия (без зрительских мест);

исключается проведение анимационной программы в фойе, холле здания, где проводится новогоднее представление / спектакль;

рекомендуется проводить новогоднее представление/спектакль для детей без антракта с продолжительностью не более 1,5 часа;

места для рассадки располагаются на расстоянии не менее 1,5 м в ряду и между рядами (за исключением членов одной семьи или группы детей из одного учреждения);

в залах (фойе) устанавливается оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенное для работы в присутствии людей;

места общего пользования и контактные поверхности обрабатываются дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в два часа;

с целью предотвращения скопления зрителей перед входом в здание составляется график прибытия групп детей и сопровождающих на мероприятие, исходя из пропускной способности и количества входов в здание;

на каждом входе в здание и залы устанавливаются бесконтактные дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук;

на входе в здание организуются проведение бесконтактной термометрии;

лица с повышенной температурой (37,1ºС и более) не допускаются до участия в мероприятии, предусматривается их изоляция;

обеспечивается наличие масок для каждого участника, исходя из необходимости смены масок не реже 1 раза в 3 часа;

предусматривается наличие емкостей для сбора использованных масок;

обеспечивается контроль за соблюдением масочного режима взрослыми участниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением артистов во время проведения представления/спектакля);

в образовательных организациях новогодние "утренники" и "огоньки" для детей проводятся при соблюдении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19).".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







