СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины

Делом о незаконном вывозе в Китай дорогой редкой древесины занимался центральный аппарат СК - Главное следственное управление. Фигурант расследования - Андрей Колесник. Он же член преступного сообщества, которое занималось незаконным вывозом из России в Китай дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Этому человеку предъявили обвинение по уголовным статьям: участие в преступном сообществе, контрабанда, незаконное образование юридического лица.

В СК рассказывают, что с 2017-2019 годы участники банды, в которую входил и Андрей Колесник, на территории Приморского края купили 68 тысяч кубометров нелегально заготовленного дуба монгольского и ясеня маньчжурского.ьБандиты зарегистрировали две коммерческие фирмы на подставных лиц. Через эти фирмы были изготовлены поддельные документы. В результате из России в Китай незаконно вывезли лес на сумму больше чем на 1 миллиард рублей.

Колесник признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и отправлено в суд.

Расследование против лидера этой преступной группы и пяти соучастников тоже завершено. И они знакомятся с материалами уголовного дела.