Закон Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 111-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Свердловской области 7 декабря 2021 года





Глава 1. Общие положения

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета

1. Установить общий объем доходов областного бюджета:

1) 346406103,4 тысяч рублей на 2022 год;

2) 355912914,4 тысяч рублей на 2023 год;

3) 372471097,3 тысяч рублей на 2024 год.

2. Установить общий объем расходов областного бюджета:

1) 357636228,0 тысяч рублей на 2022 год;

2) 355685144,8 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 11528907,8 тысяч рублей, на 2023 год;

3) 371654911,6 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 39500112,7 тысяч рублей, на 2024 год.

Статья 2. Дефицит (профицит) областного бюджета

1. Установить дефицит областного бюджета 11230124,6 тысяч рублей на 2022 год.

2. Установить профицит областного бюджета:

1) 227769,6 тысяч рублей на 2023 год;

2) 816185,7 тысяч рублей на 2024 год.





Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета

Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета

Установить на 2022 - 2024 годы нормативы распределения между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской-области и местными бюджетами доходов областного бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не установлены федеральными законами, законами Свердловской области (приложение 1).

Статья 4. Процентная доля отчисляемых в местные бюджеты отдельных налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области и областного бюджета, дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от этих доходов

1. Установить на 2022 - 2024 годы процентную долю отчисляемых в местные бюджеты налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на-территории Российской Федерации (за исключением налоговых доходов от указанных акцизов, зачисляемых в консолидированный бюджет Свердловской области по нормативу, установленному федеральным законом в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"), в размере 20 процентов.

Установить на 2022 - 2024 годы процентную долю отчисляемых в бюджеты муниципальных районов и городских округов налоговых доходов областного бюджета от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет, в размере 30 процентов.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (за исключением указанных акцизов, налоговые доходы от которых зачисляются в консолидированный бюджет Свердловской области по нормативу, установленному федеральным законом в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"), на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2).

Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в областной бюджет, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 3).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета

Утвердить свод доходов областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 4).

Статья 6. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета и ведомственная структура расходов областного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 5).

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 6).

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 7).

Статья 7. Перечень государственных программ Свердловской области

Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов (приложение 8).

Статья 8. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области:

1) 25829739,6 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей, объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, в части строительства автомобильных дорог - 483160,8 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на строительство улично-дорожной сети на территории застройки к XXXII Всемирной летней Универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге - 1782953,4 тысяч рублей;

2) 24409724,1 тысяч рублей на 2023 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей, объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, в части строительства автомобильных дорог - 309471,1 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на строительство улично-дорожной сети на территории застройки к XXXII Всемирной летней Универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге - 948079,4 тысяч рублей;

3) 25571267,5 тысяч рублей на 2024 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей, объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, в части строительства автомобильных дорог - 191843,4 тысяч рублей.

Статья 9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области:

1) 25088794,0 тысяч рублей на 2022 год;

2) 26078517,4 тысяч рублей на 2023 год;

3) 27715967,1 тысяч рублей на 2024 год.

Статья 10. Критерии выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений и критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

1) 0,9 на 2022 год;

2) 0,9 на 2023 год;

3) 0,9 на 2024 год.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

1) 0,9 на 2022 год;

2) 0,9 на 2023 год;

3) 0,9 на 2024 год.

3. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) 0,9 на 2022 год;

2) 0,9 на 2023 год;

3) 0,9 на 2024 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам

1. Утвердить распределение дотаций, предоставляемых из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и (или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие указанные дотации, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 9).

2. Утвердить распределение дотаций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, и иных дотаций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 10).

3. Утвердить распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 11).

4. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 12).

5. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 13).





Глава 3. Государственный долг Свердловской области

Статья 12. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области:

1) по состоянию на 1 января 2023 года - 113316360,5 тысяч рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области в валюте Российской Федерации - 0 тысяч рублей;

2) по состоянию на 1 января 2024 года - 112991440,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области в валюте Российской Федерации - 0 тысяч рублей;

3) по состоянию на 1 января 2025 года - 112110999,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области в валюте Российской Федерации - 0 тысяч рублей.

Статья 13. Обслуживание государственного долга Свердловской области

Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Свердловской области:

1) 5602840,0 тысяч рублей на 2022 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 15309,0 тысяч рублей и объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, - 14356,5 тысяч рублей;

2) 5602840,0 тысяч рублей на 2023 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 14403,9 тысяч рублей и объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, - 13597,5 тысяч рублей;

3) 5602840,0 тысяч рублей на 2024 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 13496,6 тысяч рублей и объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, - 12836,6 тысяч рублей.

Статья 14. Государственные внутренние заимствования Свердловской области

Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 14).

Статья 15. Государственные гарантии Свердловской области

Бюджетные ассигнования на исполнение государственных гарантий Свердловской области в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования на исполнение государственных гарантий Свердловской области в иностранной валюте по возможным гарантийным случаям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не предусмотрены.





Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Статья 16. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 15).

Статья 17. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются в целях:

1) финансирования дефицитов местных бюджетов, в том числе в случае возникновения при исполнении местных бюджетов временных кассовых разрывов;

2) погашения долговых обязательств муниципальных районов (городских округов).

2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на срок в пределах финансового года в объеме, не превышающем:

1) 400000,0 тысяч рублей в 2022 году;

2) 400000,0 тысяч рублей в 2023 году;

3) 400000,0 тысяч рублей в 2024 году.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на срок до пяти лет в объеме, не превышающем:

1) 600000,0 тысяч рублей в 2022 году;

2) 600000,0 тысяч рублей в 2023 году;

3) 600000,0 тысяч рублей в 2024 году.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 0,1 процента годовых.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются при условии предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), получающим дотации, предоставляемые из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и (или) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.





Глава 5. Заключительные положения

Статья 18. Размер Резервного фонда Свердловской области

Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 500000,0 тысяч рублей на 2022 год.

Статья 19. Особенности использования в 2022 году бюджетных ассигнований областного бюджета на обеспечение деятельности государственных органов Свердловской области

1. В 2022 году размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области увеличиваются (индексируются) на величину 4,0 процента.

2. Государственные органы Свердловской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных гражданских служащих Свердловской области, за исключением случаев принятия решений о наделении государственных органов Свердловской области дополнительными полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 20. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без внесения изменений в настоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами (подразделами), целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета и (или) перераспределения соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом.

Статья 21. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году в связи с резервированием средств областного бюджета

1. Установить, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных в статье 6 настоящего Закона, средств:

1) на обеспечение осуществления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников и на предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в объеме:

1245037,5 тысяч рублей на 2022 год;

5000000,0 тысяч рублей на 2023 год;

5000000,0 тысяч рублей на 2024 год;

2) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в объеме:

3000000,0 тысяч рублей на 2022 год;

3000000,0 тысяч рублей на 2023 год;

3000000,0 тысяч рублей на 2024 год.

2. Порядки распределения в 2022 году зарезервированных средств областного бюджета, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 22. Казначейское сопровождение средств областного бюджета

1. Установить, что финансовый орган Свердловской области осуществляет казначейское сопровождение средств областного бюджета в случаях их предоставления:

1) юридическим лицам с целью исполнения обязательств по авансу в соответствии с государственными контрактами, контрактами (договорами) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенными государственными заказчиками Свердловской области, бюджетными и (или) автономными учреждениями Свердловской области, на сумму 100 миллионов рублей и более, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законом указанные средства не подлежат казначейскому сопровождению;

2) юридическим лицам с целью исполнения обязательств по договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, договорам о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения которых являются бюджетные инвестиции, указанные в настоящем подпункте;

3) Региональному Фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, Фонду технологического развития промышленности Свердловской области, акционерному обществу "Уральский выставочный центр", обществу с ограниченной ответственностью "САПФИР - ЭКСПЕРТ" с целью исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законом указанные средства не подлежат казначейскому сопровождению.

2. Казначейское сопровождение средств областного бюджета, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется финансовым органом Свердловской области в порядке, утвержденном Правительством Свердловской области в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







