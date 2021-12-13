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Умер актер и режиссер Янош Гуйаш

Новости
    13.12.2021, 13:50
Текст:   Олег Усков

11 декабря в Будапеште в возрасте 75 лет скончался венгерский режиссер, оператор, сценарист и актер Янош Питер Гуйаш. Об этом сообщается на сайте MMA. Причина смерти не указана.

Янош родился 2 сентября 1946 года в Будапеште в интеллигентной семье. В 61-м вместе с братом Дьюлой начал снимать любительские фильмы. В 66-68 годах изучал машиностроение в Университете тяжелой промышленности, в 70-74-м - кино и телевидение в Колледже театра и киноискусств.

Далее работал оператором на Студии новостей и документального кино, режиссером и оператором на студии Mafilm. В 1993 году руководил Судией документального кино Венгерского телевидения. Член венгерской Академии художеств.

Фильмография Гуйаша крайне обширна и включает десятки пунктов - "Шепот срубленных деревьев", "Капитан Венгрия", "Провокаторы", "Миссия", "Самоликвидация" и так далее. Как актер дебютировал в 1969 году в драматическом мюзикле "Противостояние" (или "Светлые ветры", Fényes szelek).

Лауреат двух десятков наград и премий, включая международные.

Работы Гуйаша широко представлены на YouTube-канале MMA.

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