Умер автор песен Уитни Хьюстон, актер и певец Дэвид Лэсли

9 декабря на 75-м году жизни умер американский певец и автор песен Дэвид Лэсли. Лэсли работал как вокалист с Бонни Райт, Джеймсом Тейлором, легендарной диско-группой Chic, с Аретой Франклин, Дайан Уорвик, Дасти Спрингфилд и другими. Композиции Лэсли исполняли Уитни Хьюстон, Анита Бейкер, Рита Кулидж, Лютер Вандросс и так далее.

О смерти музыканта передает Rock Cellar со ссылкой на коллег.

Дэвид Лэсли родился 20 августа 1947 года в Мичигане. Вырос на ферме. Пел в церковном хоре. Далее вместе с сестрами создал группу The Utopias, добившуюся локального успеха. Дебютный сольный альбом выпустил в 1981 году. На ряде проектов был задействован как актер озвучки, например в мультфильме "Оливер и компания".