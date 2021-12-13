В МАГАТЭ отметили приверженность Минска обеспечению ядерной безопасности

Приверженность белорусских атомщиков обеспечению ядерной безопасности подтвердил 13 декабря руководитель пост-миссии МАГАТЭ, представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц.

Делегация международных экспертов осуществляла на АЭС в Островце комплексную оценку регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS).

Говоря о результатах проделанной экспертизы, глава делегации особо отметил на пресс-конференции, что "миссия прошла очень гладко". Ей была оказана всесторонняя помощь, а работа, по его словам, осуществлялась очень продуктивно, в сотрудничестве со всеми сторонами. "Мы высоко оценим оказанное гостеприимство и с удовлетворением констатируем, что Беларусь с момента проведения первоначальной миссии существенно улучшила сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности и продемонстрировала приверженность тому, чтобы на долгосрочной основе поддерживать систему обеспечения безопасности в данной сфере", - сказал Джордж Шварц, слова которого цитирует БЕЛТА.

Кстати, по оценке представителя энергетического ведомства РБ, в районе размещения первенца атомной энергетики страны еще несколько лет назад были организованы пункты отбора проб аэрозолей наземного слоя атмосферы на метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Кроме того, действуют три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений не зафиксированы", - констатировали ученые.

Предыдущая миссия IRRS, напоминает "СОЮЗ", в которую входило в 2016 году более 20 специалистов, пришли к выводу, что в республике создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности. Эксперты отметили две положительные практики, сформулировали 25 рекомендаций и два десятка предложений по дальнейшему ее совершенствованию, которые и послужили основой для разработки соответствующего национального плана мероприятий.

Кстати, начальник Госатомнадзора Ольга Луговская обратила внимание, что Минск регулярно предоставляет Вильнюсу беспрецедентный объем информации по АЭС. По ее словам, Беларусь два года назад подписала соглашение, в рамках которого обеспечивается обмен информацией с литовской стороной. "Мы находимся в очень тесном контакте с нашими коллегами из регулирующих органов", - подтвердила глава ведомства.