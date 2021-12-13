Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK. Он сменил на этом посту Бориса Добродеева, который покинул компанию в начале этого месяца, сообщается в пресс-релизе VK.

"Я рад присоединиться к VK. Это честь и большая ответственность - внести вклад в развитие экосистемы, которая каждый день делает легче жизни миллионов людей, предлагая доступные и качественные продукты и сервисы, которая расширяет возможности бизнеса и предпринимателей. VK продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей", - заявил Владимир Кириенко.

По его словам, у "компании мощная платформа для дальнейшего роста". "Полностью реализовать ее потенциал как бизнеса, как работодателя и как публичной компании - задача, к которой мне не терпится приступить", - признался новый генеральный директор.

Кириенко пообещал провести "анализ всех процессов" и представить акционерам в максимально сжатые сроки "свое видение развития компании". "Я уже успел познакомиться с частью команды и очень впечатлен. Вместе мы обеспечим оперативную и организованную передачу дел", - заключил он.

Владимир Кириенко с 2017 года был первым вице-президентом Ростелекома, с 2016 по 2017 год - старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. До прихода в Ростелеком c 2011 года он занимал пост председателя совета директоров ООО "Капитал", а с 2008 по 2011 год - председателя совета директоров Нижегородпромстройбанка.