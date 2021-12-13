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Вышел русский трейлер фильма ужасов "Проклятый дом 5"

Новости
    13.12.2021, 12:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Неугомонные изготовители фильмов, которые непонятно кто и зачем смотрит, продолжают сердито неугомонствовать - на YouTube образовался локализованный трейлер американского хоррора "Проклятый дом 5". В оригинале он называется Know Fear и к предыдущим "Проклятым домам" вообще никакого отношения не имеет.

Официальный синопсис докладывает про семейную пару, Дональда и Венди. Они переезжают в новый дом, Венди находит в его подвале загадочную книгу на латыни и остроумно решает перевести, что там написано. С самой, разумеется, хтоничной результативностью.

"Вскоре женщина начинает пугать окружающих странным поведением. Дональд и его племянники изучают книгу и узнают, что в ней описан обряд по вызову древнего демона, и безумие Венди не что иное как одержимость потусторонней сущностью", - говорится в описании.

И теперь для того, чтобы изгнать пробудившееся зло, героям предстоит войти с ним в контакт, рискуя собственными жизнями и душами, а их дом, соответственно, станет полем битвы между людьми и силами тьмы.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер мистического хоррора "Проклятие монахинь"

Как говорится, никогда такого не было, и вдруг!..

Режиссер и соавтор сценария поделки - Джеймисон ЛоКасио ("Глубины", "Ракетчик"). В ролях: Дэвид Алан Баш ("Живая сталь", "Менталист"), Эми Карлсон ("Мыслить как преступник", "Грань"), Мэллори Бектел ("Закон и порядок"), Джек ДиФалко ("Сорвиголова"), Мия Дэвис ("Оранжевый - хит сезона").

Российская премьера - 6 января.

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