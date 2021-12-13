Вышел трейлер хоррора про акулу-людоеда с Алисией Сильверстоун

Пузатая копилка шарксплотейшн, подраздела хорроров про акул, вот-вот пополнится свежей старой песней о главном - на YouTube-канале компании Saban Films представлен нарядный трейлер ленты The Requin с 45-летней Алисией Сильверстоун в главной роли.

Ее героиня, женщина, как вскоре окажется, сильная, с мужем (Джеймс Таппер) приезжает отдохнуть во Вьетнам. Но все сразу идет не так - тропический шторм вынимает из почвы виллу, где пара романтично остановилась, и уносит в открытое море. Через какое-то время образовывается и стая обуреваемых аппетитом акул.

Режиссер и сценарист - вьетнамец Ле-Ван Киэт (брутальный фем-боевик "Фурия").

Релиз - в конце января 2022 года.