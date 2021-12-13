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Рубрика: Власть

Замглавы МИД РФ Рябков заявил об отсутствии прогресса в отношениях с США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нет никакого прогресса в отношениях с США. Пока можно говорить только о переговорах, затрагивающих два направления - кибербезопасность и стратегическая стабильность (контроль над вооружениями - прим. ред.).

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"Да и на этих направлениях мы только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что мы в процессе выйдем на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно", - подчеркнул дипломат.

Москва в то же время призывает Вашингтон ответственно подходить к международной безопасности. "Надеемся, что наши призывы и сигналы будут услышаны", - добавил Рябков в интервью газете "Известия".

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