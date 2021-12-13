"Зеленый берет" назвал ЗУ-23-2 самым интересным оружием

Отставной американский спецназовец Стив Балестриери признался, что советская 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23-2, оказалась самым интересным оружием, из которого ему довелось стрелять.

"Зеленый берет" сообщил изданию Business Insider, что за годы службы ему пришлось опробовать многие виды оружия, включая 106-мм безоткатное орудие М40, но советская зенитная установка впечатлила его благодаря простоте, легкости в эксплуатации и мощности огня. При этом бывший спецназовец не жалеет эпитетов для описания ЗУ-23-2 и называет советскую зенитку "кошмарной машиной".

"Установка проста и удобна в эксплуатации, а также наносит потрясающий удар, разрушительный для войск, зданий и легкобронированных транспортных средств", - отмечает Балестриери.

Напомним, что разработанная в конце 1950-х годов в Советском Союзе для борьбы с низколетящими самолетами установка оказалась эффективным оружием и при ведении огня по пехоте и легкобронированным целям.

ЗУ-23-2 весит около 950 килограммов и приводится в боевое положение всего за 30 секунд. Всего за одну минуту установка может выпустить по цели 2000 снарядов калибра 23x152 мм. Дальность ведения огня - 2500 метров, высота - 2000 метров.

Зенитная установка активно использовалась во Вьетнаме для борьбы с американской авиацией и отлично показала себя как средство уничтожения пехоты в Афганистане. На Ближнем Востоке установки ЗУ-23-2 в качестве вооружения автомобильных "тачанок" используются до сих пор.

В 2016 году конструкторами Подольского электромеханического завода "ПЭМЗ Спецмаш" разработан проект модернизации зенитной установки, который получил название ЗУ-23/30 М1. Он предполагает оснащение зенитки ракетами "Игла" и "Игла-С", которые поражают воздушные цели на дальности до 6 километров и на высотах до 3,5 километров. По результатам практических испытаний вероятность поражения воздушных целей в десять раз превысила аналогичный показатель старой зенитной установки.