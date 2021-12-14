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14 декабря 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 14 декабря 2021 года № 585-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложением врио главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 06.12.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в подпункте 16.1.7 подпункта 16.1 пункта 16 слова "не более 50 процентов" заменить словами "не более 80 процентов";

- в абзаце восьмом подпункта 17.9 пункта 17 слова "не более 50 процентов" заменить словами "не более 80 процентов".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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