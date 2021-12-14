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14.12.2021,  
15:20
Текст:  Алексей Брусилов

Австралия и Южная Корея договорились о производстве 145-мм самоходки

Южная Корея поставит австралийской армии тридцать 155-мм самоходных гаубиц K9 Thunder, получивших местное обозначение AS9 Huntsman, и пятнадцать машин снабжения боеприпасов AS10.

Как сообщается, сумма недавно подписанного контракта составляет около 730 миллионов долларов. Технику будут собирать на специально созданном для этого предприятии в городе Джилонг (штат Виктория). Работы продлятся с 2025 по 2027 годы.

САУ данного типа и их модификации уже эксплуатируются в семи странах мира: Южной Корее, Турции, Польше, Индии, Финляндии, Норвегии и Эстонии. Всего выпущено около 1700 штук. В настоящее время переговоры о закупках ведутся с египетским правительством.

K9 имеет возможность поражать противника на дистанции более 40000 метров. Максимальная скорость по шоссе достигает 67 км / ч. Автоматическая система управления огнем позволяет открывать стрельбу в течение 30 секунд из стационарного положения и в течение 60 секунд после завершения марша.

Версию AS9 Huntsman специально доработают под требования австралийской армии. Так, у нее усилят броню и установят радар для поиска целей. AS10 также получит улучшенную защиту.

Фото: AlJazeera Channel / youtube.com
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В настоящее время конструкторы работают над новой версией самоходки K9A2 с полностью автоматизированной системой заряжания, способной делать 9-10 выстрелов в минуту.

Она также получит резиновые гусеничные ленты и комплекты противоминной защиты. Как ожидается, этот вариант сможет принять участие в программе армии США по артиллерийским установкам большой дальности.

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