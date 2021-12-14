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14 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2021 года № 169 "Об установлении на 2022 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности"

Дата подписания 14 декабря 2021 г.
Опубликован 14 декабря 2021 г.

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 1327 "Об утверждении Правил определения срока приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации, численности используемых ими иностранных работников в соответствии с запретом на привлечение такими хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, установленным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)", учитывая распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 декабря 2021 года № 688-рп "Об одобрении установления на 2022 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 30 июня 2021 года № 14), постановляю:

1. Установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

1.1. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86).

1.2. Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1).

1.3. Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26).

1.4. Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31).

1.5. Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).

1.6. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки (код 49.39).

1.7. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56).

1.8. Образование (код 85).

2. Направить настоящее постановление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

3. Хозяйствующим субъектам по видам экономической деятельности, указанным в пункте 1 настоящего постановления, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации, привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением до 1 января 2022 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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