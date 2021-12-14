Постановление губернатора Курганской области от 10 декабря 2021 года № 162 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях приведения нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

в абзаце четвертом пункта 21 слова "не более 72 часов" заменить словами "не более 48 часов".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







