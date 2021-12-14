Постановление администрации Курской области от 13 декабря 2021 года № 1335-па "О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 07.09.2021 № 935-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Законом Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО "О прожиточном минимуме в Курской области" Администрация Курской области постановляет:

Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации Курской области от 07.09.2021 № 935-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области на 2022 год", заменив цифры "10720", "11685", "9373" и "10893" соответственно цифрами "11009", "12000", "9510" и "11052".

Губернатор Курской области Р.Старовойт







