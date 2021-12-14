Распоряжение губернатора Курской области от 10 декабря 2021 года № 419-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжений Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг, от 24.11.2021 № 400-рг, от 02.12.2021 № 411-рг, от 07.12.2021 № 417-рг)

следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 16.1 пункта 16 слова "без присутствия зрителей" исключить;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.Е. Петухов) совместно с главами муниципальных районов и городских округов Курской области, региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, собственниками (балансодержателями) объектов спорта:

17.1. Проводить на территории Курской области физкультурные мероприятия и спортивные соревнования (за исключением матчей профессиональных спортивных клубов) в отсутствие зрителей.

При проведении матчей профессиональных спортивных клубов допускаются зрители в количестве не более 50% от вместимости объекта спорта (но не более 500 человек) при условии предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и соответствующие одному или нескольким из следующих условий:

1) предъявившие действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

2) предъявившие сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (справку медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

3) предъявившие справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

4) предъявившие действующий QR-код в бумажном или электронном виде, полученный в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

5) предъявившие справку медицинской организации единого образца, подтверждающую наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.

Участие спортсменов из других субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях, проводимых на территории Курской области, допускается при обязательном наличии отрицательного результата теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

17.2. Обеспечить деятельность объектов спорта всех форм собственности при условии их загрузки не более чем на 25% от их единовременной пропускной способности с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

17.3. При отборе на соревнования взрослых спортсменов, тренеров, лиц, сопровождающих команды, а также судей отдавать предпочтение указанным лицам из числа переболевших новой коронавирусной инфекцией, имеющих уровень антител в значениях, подтверждающих наличие иммунитета, и вакцинированных против новой коронавирусной инфекции.".

2. Распоряжение вступает в силу с 13 декабря 2021 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







