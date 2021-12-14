Закон Московской области от 10 декабря 2021 года № 252 / 2021-ОЗ "О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят постановлением Московской областной Думы от 02.12.2021 № 9/9-П

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Московской области на 2022 год:

общий объем доходов бюджета Московской области в сумме 759 497 629 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 68 132 013 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Московской области в сумме 805 431 152 тыс. рублей;

дефицит бюджета Московской области в сумме 45 933 523 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Московской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

общий объем доходов бюджета Московской области на 2023 год в сумме 835 621 810 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 67 901 435 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 917 365 297 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 69 109 227 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Московской области на 2023 год в сумме 862 883 777 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 95 296 629 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 932 823 107 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 172 917 251 тыс. рублей;

дефицит бюджета Московской области на 2023 год в сумме 27 261 967 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 457 810 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 67 777 309 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 68 582 444 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 70 226 847 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить согласно приложению 1 к настоящему Закону:

дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

нормативы отчислений в бюджет Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3

1. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты городских округов Московской области от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что в бюджет Московской области и бюджеты городских округов Московской области в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированный бюджет Московской области по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, зачисляются в размере 90 процентов в бюджет Московской области, в размере 10 процентов в бюджеты городских округов Московской области.

Статья 4

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Московской области, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области и бюджетов городских округов Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить:

поступления доходов в бюджет Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

ведомственную структуру расходов бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", производится в пределах средств, поступающих из федерального бюджета в форме субвенций на указанные цели.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 7

Установить, что финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве осуществляется на основании соглашения между Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или Московской области, в 2021-2023 годах, заключенного на следующих основных условиях:

предмет соглашения - оказание гражданам дополнительных мер социальной поддержки в части осуществления пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области или в городе федерального значения Москве;

срок действия соглашения - по 31 декабря 2023 года (включительно) в части организации транспортного обслуживания; в части взаиморасчетов за транспортное обслуживание до полного выполнения сторонами соглашения своих обязательств.

Статья 8

Установить, что предоставление средств на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров, возникающих в связи с предоставлением права бесплатного проезда на территории Московской области для отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве, осуществляется на основании заключенного соглашения между Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или в Московской области, в 2021-2023 годах и в соответствии с соглашениями, заключенными между центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах транспортного комплекса Московской области, транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в том числе на платной основе, осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на них, организации дорожного движения и осуществления парковочной деятельности, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере перевозок пассажиров.

Статья 9

1. Учитывая большой вклад ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств, ветеранов военной службы, ветеранов труда (далее - ветераны) в развитие Московской области, установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2022 год - 5 963 тыс. рублей, на 2023 год - 5 963 тыс. рублей, на 2024 год - 5 963 тыс. рублей на денежные выплаты в размере 2 500 рублей каждая ветеранам, достигшим возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", проработавшим в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области более 15 лет и вышедшим на пенсию, и вдовам (вдовцам) указанных ветеранов, не вступившим в повторный брак, в связи с днями воинской славы России: 23 февраля - День защитника Отечества, 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области.

3. Порядок предоставления денежной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи, утверждается Губернатором Московской области.

Статья 10

1. В целях защиты конституционных прав граждан установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2022 год - 90 тыс. рублей, на 2023 год - 90 тыс. рублей, на 2024 год - 90 тыс. рублей на денежные выплаты в размере 2 500 рублей каждая лицам, не подпадающим под категорию, указанную в статье 9 настоящего Закона, и получавшим в 2010-2021 годах денежные выплаты по установленным Губернатором Московской области спискам получателей единовременной денежной выплаты ветеранам войны, труда, военной службы, длительное время проработавшим в аппарате Московской областной Думы и Правительства Московской области, в связи с днями воинской славы России, указанными в статье 9 настоящего Закона.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются государственному органу Московской области, осуществляющему обеспечение деятельности Губернатора Московской области, первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области, Вице-губернатора Московской области - руководителя Администрации Губернатора Московской области, Вице-губернаторов Московской области, первых заместителей и заместителей Председателя Правительства Московской области, заместителей Председателя Правительства Московской области - руководителей главных управлений Московской области, первых заместителей Председателя Правительства Московской области - министров Правительства Московской области, заместителей Председателя Правительства Московской области - министров Правительства Московской области, постоянного представителя Губернатора Московской области в Московской областной Думе, Уполномоченного по правам ребенка в Московской области, Управляющего делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, Правительства Московской области, Администрации Губернатора Московской области.

3. Порядок предоставления денежной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи, утверждается Губернатором Московской области.

Статья 11

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных средств для предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключенных центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, осуществляющими исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области и в сфере образования Московской области, с соответствующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку денежных средств для предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3. Установить, что размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов не должен превышать:

0,75 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными организациями;

3, 1 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке и доставке иными хозяйствующими субъектами.

Статья 12

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2022 год - 72 010 тыс. рублей, на 2023 год - 72 010 тыс. рублей, на 2024 год - 72 010 тыс. рублей на предоставление субсидий профсоюзным организациям, созданным в органах государственной власти Московской области и в государственных органах Московской области, на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются органам государственной власти Московской области и государственным органам Московской области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 13

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с пересылкой и доставкой денежных средств на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Московской области, государственным служащим Московской области, и лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Московской области, единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, денежной выплаты ветеранам, достигшим возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", проработавшим в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области более 15 лет и вышедшим на пенсию, и вдовам (вдовцам) указанных ветеранов, не вступившим в повторный брак, в связи с днями воинской славы России.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляется в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов на основании договоров (контрактов), заключенных центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, с кредитными организациями на зачисление денежных средств на лицевые счета получателей, и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на соответствующие цели.

3. Установить, что размер платы за пересылку денежных средств не должен превышать 0,5 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными организациями.

Статья 14

1. Установить, что с учетом коэффициентов индексации 1,62938 в 2022 году, 1,69455 в 2023 году и 1,76233 в 2024 году определяются:

утвержденные постановлением Правительства Московской области от 4 октября 2007 года № 751/32 "Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" нормы денежного обеспечения и размеры денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, а также ежегодного денежного пособия, выплачиваемого на приобретение твердого инвентаря, игрушек, книг, учебников, канцелярских товаров и других предметов первой необходимости, а также на оплату жизненно необходимых услуг для детей, указанных в частях 1 и 2 статьи 4 Закона Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей";

стоимость питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, форменной одежды и иного вещевого имущества (обмундирования) и других предметов вещевого довольствия, предметов личной гигиены, представленных в утвержденных постановлением Правительства Московской области от 16 января 2009 года № 28/53 "Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, форменной одеждой и другими предметами вещевого довольствия, предметами личной гигиены детей, обучающихся, воспитывающихся в общеобразовательных организациях Московской области" нормах обеспечения детей, указанных в абзацах первом - пятом части 11 статьи 17 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ "Об образовании".

2. Установить, что с учетом коэффициентов индексации 1,37604 в 2022 году, 1,43108 в 2023 году и 1,48832 в 2024 году определяется утвержденный постановлением Правительства Московской области от 1 сентября 2014 года № 694/34 "Об утверждении размера стоимости питания и Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Московской области и государственных образовательных организациях высшего образования Московской области" размер стоимости питания обучающихся, указанных в части 10 статьи 17 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ "Об образовании".

Статья 15

Утвердить расходы бюджета Московской области на осуществление государственной поддержки семьи и детей на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов за счет средств бюджета Московской области:

центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, организуются и проводятся мероприятия в сфере социальной защиты населения, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области;

центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере образования, организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия регионального (Московской области) и межмуниципального значения, профессиональные праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере образования, а также принимается участие в федеральных мероприятиях в сфере образования;

государственными учреждениями культуры Московской области и государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему на всей территории Московской области исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры, организуются и проводятся праздничные, культурно-массовые и творческие мероприятия регионального (Московской области) и межмуниципального значения, международные мероприятия, в том числе посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсы, фестивали, а также организуется участие государственных учреждений культуры Московской области, государственных образовательных организаций Московской области, творческих коллективов и артистов Московской области в межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.

2. Перечни мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждаются в порядках, установленных Правительством Московской области.

Статья 17

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями:

1) на 2022 год в сумме 4 182 905 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 176 030 тыс. рублей, в сфере культуры - 20 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 20 000 тыс. рублей, в сфере образования - 1 345 311 тыс. рублей, в сфере туризма - 232 058 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 1 291 220 тыс. рублей, в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 938 084 тыс. рублей, в сфере информатики и использования информационных систем - 150 000 тыс. рублей, на развитие добровольчества (волонтерства) - 9 202 тыс. рублей, в сфере обеспечения безопасности - 1 000 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 5 154 461 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 176 030 тыс. рублей, в сфере культуры - 20 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 20 000 тыс. рублей, в сфере образования - 1 508 412 тыс. рублей, в сфере туризма - 232 058 тыс. рублей, в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 1 631 971 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 1 414 990 тыс. рублей, в сфере информатики и использования информационных систем - 150 000 тыс. рублей, в сфере обеспечения безопасности - 1 000 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 5 246 158 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 176 030 тыс. рублей, в сфере культуры - 20 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 20 000 тыс. рублей, в сфере образования - 1 517 547 тыс. рублей, в сфере туризма - 232 058 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 1 447 962 тыс. рублей, в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 1 631 971 тыс. рублей, в сфере информатики и использования информационных систем - 199 590 тыс. рублей, в сфере обеспечения безопасности - 1 000 тыс. рублей.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 18

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются средства на выплату грантов общеобразовательным организациям в Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию, на выплату грантов общеобразовательным организациям в Московской области - образовательным комплексам, реализующим основные общеобразовательные программы, на выплату грантов общеобразовательным организациям в Московской области на организацию работы с обучающимися в каникулярный период, на выплату грантов федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования на предоставление образования обучающимся, поступившим в рамках контрольных цифр приема, установленных центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере образования.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере образования.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 19

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на обеспечение транспортного обслуживания мероприятий в сфере культуры на территории Московской области, спортивных соревнований на территории Московской области, транспортное обслуживание иных мероприятий регионального (Московской области) и межмуниципального значения предусматривается на 2022 год - 17 237 тыс. рублей, на 2023 год - 17 926 тыс. рублей, на 2024 год - 17 926 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах транспортного комплекса Московской области, транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в том числе на платной основе, осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на них, организации дорожного движения и осуществления парковочной деятельности.

3. Порядок определения перечня мероприятий, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 20

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Московской области на 2022 год в размере 45 426 274 тыс. рублей, на 2023 год в размере 47 252 143 тыс. рублей и на 2024 год в размере 49 150 843 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны здоровья населения Московской области.

Статья 21

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2022 год предусматриваются межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области в сумме 2 249 082 тыс. рублей, в том числе:

1) по мероприятиям, не включенным в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования, в сумме 2 240 000 тыс. рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

2) на финансовое обеспечение административно-управленческой деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области при реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в сумме 9 082 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере охраны здоровья населения Московской области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 22

1. Установить, что из бюджета Московской области предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

1) в 2022 году на:

возмещение части остатка ссудной задолженности по кредитам, полученным на создание тепличных комплексов, в соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с временной изоляцией (обсервацией) лиц, в отношении которых применяются меры по обязательной изоляции, временным размещением лиц, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), в соответствии с государственной программой Московской области "Здравоохранение Подмосковья";

возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям, у которых родился первый ребенок, со сниженной процентной ставкой, в соответствии с государственной программой Московской области "Жилище";

возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) автобусов для осуществления пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам отдельным категориям граждан из числа семьи и детей, имеющим место жительства в Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, за исключением отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, и в период с 1 по 12 мая (включительно) ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в Российской Федерации и странах СНГ, и лицам их сопровождающим, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением скидок при оплате проезда единой транспортной картой, транспортной картой иного субъекта Российской Федерации при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом, если начальный остановочный пункт находится на территории Московской области, межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

2) в 2022 году и в плановом периоде 2023 года на:

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом и (или) приобретением, монтажом и вводом в эксплуатацию объектов водоснабжения, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

возмещение затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях индустриальных (промышленных) парков и территориях, на которых планируется создание инновационно-технологических центров, в соответствии с государственной программой Московской области "Предпринимательство Подмосковья";

развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

3) в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов на:

возмещение расходов негосударственных организаций по отбору и передаче в упорядоченном состоянии архивных документов, отнесенных к собственности Московской области, в государственные архивы Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

компенсацию поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Московской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области";

реализацию мероприятий государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

компенсацию затрат на энергоресурсы организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на проведение мероприятий по социальной газификации населенных пунктов Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

реализацию мероприятий государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья";

возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг (выполнением работ), связанных с развитием объектов туристской индустрии в Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области";

возмещение затрат туристским организациям в связи с оказанием услуг по реализации туристского продукта и (или) экскурсионного обслуживания организованных групп несовершеннолетних туристов по туристским маршрутам Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области";

возмещение затрат туристским организациям в связи с оказанием услуг по реализации туристского продукта туристам из регионов Российской Федерации по туристским маршрутам Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области";

возмещение недополученных доходов транспортным организациям, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан из числа семьи и детей, имеющим место жительства в Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов транспортным организациям, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, за исключением отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, и в период с 1 по 12 мая (включительно) ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в Российской Федерации и странах СНГ, и лицам их сопровождающим, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов транспортным организациям, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки в части транспортного обслуживания отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе Москве, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов транспортным организациям, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

4) в плановом периоде 2023 и 2024 годов на:

возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья".

2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 23

1. В целях восстановления прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, установить, что в расходах бюджета Московской области в соответствии с частью 2 статьи 131 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1192 "Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 131 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 749-р, предусматривается субсидия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в 2022 году в сумме 2 708 000 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 400 000 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в отдельных сферах жилищной политики и градостроительной деятельности, за исключением строительства объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансируемых из бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, участвующему в реализации государственной политики в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в обеспечении реализации проектов строительства (реконструкции) объектов нежилого назначения на территории Московской области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидии, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 24

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Московской областью и публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" от 4 февраля 2019 года № 02 на реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК "Урбан групп", утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 21 июля 2018 года № 5620п-П9, в части финансирования завершения строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (далее - объекты инфраструктуры) и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов и объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения, застройщиками которых являлись общество с ограниченной ответственностью "Ивастрой", общество с ограниченной ответственностью "Хайгейт", общество с ограниченной ответственностью "Ваш город", общество с ограниченной ответственностью "Экоквартал", акционерное общество "Континент проект", предусматривается субсидия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в 2023 году в сумме 4 500 000 тыс. рублей.

2. Целью предоставления субсидии, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является осуществление мероприятий, предусмотренных пунктами 1-5, 8-10, 13, пунктом 14 (в части уплаты налогов), пунктами 17, 19, 191 (в части оплаты расходов до подписания акта приема-передачи на помещения в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию), пунктами 192 и 20 (за исключением расходов на рекламу) части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ), с учетом ограничений, установленных частями 2-9 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ.

3. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в отдельных сферах жилищной политики и градостроительной деятельности, за исключением строительства объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансируемых из бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, участвующему в реализации государственной политики в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в обеспечении реализации проектов строительства (реконструкции) объектов нежилого назначения на территории Московской области.

4. Порядок определения объема и предоставления субсидии, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 25

Предоставление средств из бюджета Московской области на реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" осуществляется при условии заключения дополнительного соглашения между государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в отдельных сферах градостроительной деятельности, в части проектирования, строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета Московской области, за исключением обеспечения реализации проектов строительства (реконструкции) объектов нежилого назначения на территории Московской области, в сфере промышленности строительных материалов, в сфере переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, к договору от 28 июня 2019 года № 75/ПС "О предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" о предоставлении средств финансовой поддержки.

Статья 26

Установить, что бюджетные кредиты из бюджета Московской области предоставляются бюджетам городских округов Московской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области, на 2022 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Статья 27

1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе в пределах объема бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, не превышающего 1 000 000 тыс. рублей, предоставлять бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов Московской области, с уплатой процентов за их пользование в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договоров о предоставлении бюджетных кредитов.

В случае отклонения более чем на 5 процентов общего объема налоговых и неналоговых доходов, утвержденных в бюджете городского округа Московской области на текущий финансовый год, от объема прогнозных налоговых и неналоговых доходов, учтенных при формировании межбюджетных отношений на соответствующий финансовый год, проценты за пользование бюджетными кредитами, предусмотренными абзацем первым настоящей части, устанавливаются в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договоров о предоставлении бюджетных кредитов.

2. Бюджетные кредиты, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются на возвратной и возмездной основах, в размере и на срок, определяемые соответствующими распоряжениями центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

3. Бюджетные кредиты, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, бюджетам городских округов Московской области предоставляются на срок в пределах финансового года.

4. Бюджетные кредиты, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются бюджетам городских округов Московской области, которые не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Московской области.

Бюджетные кредиты, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются без обеспечения исполнения городскими округами Московской области своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

В случае если предоставленные бюджетные кредиты, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не погашены в установленные договорами о предоставлении бюджетных кредитов сроки, остаток непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету городского округа Московской области из бюджета Московской области, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Московской области.

5. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 28

1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе провести в 2022-2024 годах реструктуризацию задолженности городских округов Московской области перед бюджетом Московской области по бюджетным кредитам, предоставленным в 2018-2019 годах на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов городских округов Московской области.

2. Установить, что реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, указанным в части 1 настоящей статьи, осуществляется путем предоставления отсрочки или рассрочки погашения задолженности на срок в пределах 2022-2024 годов.

3. Плата за отсроченную (рассроченную) задолженность устанавливается в 2022-2024 годах в размере 0,1 процента годовых от суммы отсроченной (рассроченной) задолженности.

4. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации в 2022-2024 годах задолженности по бюджетным кредитам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливаются распоряжением центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 29

В целях регулирования в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов взаимоотношений бюджета Московской области с бюджетами городских округов Московской области утвердить Методику определения центральными исполнительными органами государственной власти Московской области прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов городских округов Московской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 30

Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов Московской области - 1,0.

Статья 31

1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2022 год в размере 55 638 479 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2023 год в размере 58 551 045 тыс. рублей, на 2024 год в размере 50 439 258 тыс. рублей.

4. Утвердить нераспределенный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2023 год в размере 11 710 209 тыс. рублей, на 2024 год в размере 10 087 851 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 32

Утвердить:

иные дотации, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам городских округов Московской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

перечень субсидий бюджетам городских округов Московской области, предоставляемых из бюджета Московской области в целях со финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских округов Московской области по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону;

распределение и объемы субсидий бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

распределение и объемы субвенций бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам городских округов Московской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 33

Утвердить:

общий объем дотаций, подлежащих перечислению в бюджеты городских округов Московской области, на 2022 год в сумме 3 922 953 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 942 710 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12 862 030 тыс. рублей;

общий объем субсидий бюджетам городских округов Московской области на 2022 год в сумме 103 165 673 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 98 216 561 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 73 082 167 тыс. рублей;

общий объем субвенций бюджетам городских округов Московской области на 2022 год в сумме 123 644 156 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 122 834 506 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 122 557 612 тыс. рублей;

общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам городских округов Московской области, на 2022 год в сумме 3 282 804 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 569 730 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 168 338 тыс. рублей.

Статья 34

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2023 года в размере 308 344 599 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2024 года в размере 332 269 528 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2025 года в размере 342 395 981 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

Статья 35

Установить предельный объем заимствований Московской области в течение 2022 года в сумме 277 813 921 тыс. рублей, 2023 года в сумме 291 797 528 тыс. рублей, 2024 года в сумме 299 833 158 тыс. рублей.

Статья 36

Установить объем расходов бюджета Московской области на обслуживание государственного долга Московской области на 2022 год в размере 14 046 647 тыс. рублей, на 2023 год в размере 18 053 704 тыс. рублей и на 2024 год в размере 19 795 824 тыс. рублей.

Статья 37

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются средства на оплату услуг:

рейтинговых агентств по оценке кредитоспособности Московской области и выпусков государственных ценных бумаг Московской области, присвоению (обновлению) и поддержанию рейтингов Московской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Московской области, наблюдению за рейтингом Московской области на 2022 год в сумме до 2 600 тыс. рублей, на 2023 год в сумме до 2 600 тыс. рублей, на 2024 год в сумме до 2 600 тыс. рублей;

организаций, выполняющих функции верификатора по оценке соответствия финансового инструмента устойчивого развития в виде облигаций Московской области, на 2022 год в сумме до 500 тыс. рублей за один выпуск;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, отвечающих за оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в соответствии с законодательством Московской области, на 2022 год в сумме до 78 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме до 66 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме до 60 000 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

3. Установить, что от имени Московской области права государственного заказчика по государственным контрактам, заключенным с рейтинговыми агентствами на оказание услуг по оценке кредитоспособности Московской области и выпусков государственных ценных бумаг Московской области, присвоению (обновлению) и поддержанию рейтингов Московской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Московской области, наблюдению за рейтингом Московской области, с организациями, выполняющими функции верификатора по оценке соответствия финансового инструмента устойчивого развития в виде облигаций Московской области, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг на оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в соответствии с законодательством Московской области, осуществляются центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 38

Утвердить заключение в 2022 году центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, от имени Московской области государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов, на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в форме возобновляемой и (или) невозобновляемой кредитных линий.

Статья 39

Утвердить заключение в 2022 году центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, от имени Московской области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета на следующих условиях:

максимально допустимая совокупная сумма по договору - 51 529 153 тыс. рублей (включительно);

цель использования кредита - пополнение остатка средств на едином счете бюджета в 2022 году.

Статья 40

Утвердить:

программу государственных внутренних заимствований Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону;

программу государственных гарантий Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону;

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 41

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2022 год - 11 237 тыс. рублей, на 2023 год - 11 623 тыс. рублей, на 2024 год - 12 024 тыс. рублей на предоставление субвенции федеральному бюджету на финансовое обеспечение содержания имущества, передаваемого Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области для реализации Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Московской области о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 3244-р.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области и проводящему государственную политику в области защиты населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий, гражданской обороны, в сфере обеспечения пожарной безопасности, а также осуществления поиска и спасания людей на водных объектах.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется при условии заключения соглашения между Правительством Московской области и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о предоставлении субвенции федеральному бюджету из бюджета Московской области на содержание имущества, находящегося в собственности Московской области, передаваемого в безвозмездное пользование Главному управлению МЧС России по Московской области в соответствии с Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Московской области о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 3244-р.

Статья 42

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области:

на 2022 год в размере 70 926 907 тыс. рублей;

на 2023 год в размере 73 241 709 тыс. рублей;

на 2024 год в размере 61 925 990 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской области, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются:

1) на 2022 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах транспортного комплекса Московской области, транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в том числе на платной основе, осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на них, организации дорожного движения и осуществления парковочной деятельности, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 69 213 032 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 38 000 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 373 317 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 300 000 тыс. рублей;

2) на 2023 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах транспортного комплекса Московской области, транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в том числе на платной основе, осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на них, организации дорожного движения и осуществления парковочной деятельности, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование. дорожно-транспортного комплекса" в размере 71 040 660 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 38 000 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 360 491 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 800 000 тыс. рублей;

3) на 2024 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах транспортного комплекса Московской области, транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в том числе на платной основе, осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на них, организации дорожного движения и осуществления парковочной деятельности, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 60 224 481 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 38 000 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 360 951 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 300 000 тыс. рублей.

Статья 43

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, из бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 44

Установить размер:

резервного фонда Правительства Московской области на 2022 год в сумме 1 500 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 500 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 500 000 тыс. рублей;

резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2022 год в сумме 50 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50 000 тыс. рублей.

Статья 45

Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, осуществляет размещение средств бюджета Московской области на банковских депозитах в соответствии с Законом Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

Статья 46

Установить, что остатки средств бюджета Московской области на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Московской области в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета Московской области на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Московской области бюджетам бюджетной системы Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Московской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 47

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Московской области бюджетам городских округов Московской области в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, в том числе за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

Статья 48

1. Установить, что в 2022 году центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в порядке, установленном Правительством Московской области, осуществляет казначейское сопровождение указанных в части 2 настоящей статьи средств, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета Московской области.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:

1) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым с 1 января 2022 года получателями средств бюджета Московской области на сумму 50 000 тыс. рублей и более;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым с 1 января 2022 года исполнителями и соисполнителями на сумму 50 000 тыс. рублей и более и источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, указанные в пункте 1 настоящей части;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым с 1 января 2022 года исполнителями и соисполнителями на сумму 50 000 тыс. рублей и более и источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенным до 1 января 2022 года получателями средств бюджета Московской области на сумму 50 000 тыс. рублей и более.

3. Положения частей 1, 2 настоящей статьи не распространяются на средства, определенные:

1) статьей 24227 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, казначейское сопровождение которых осуществляется Федеральным казначейством.

Статья 49

Установить, что в случае предоставления из федерального бюджета бюджету Московской области субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях софинансирования (финансового обеспечения) расходных обязательств Московской области по предоставлению из бюджета Московской области бюджетам городских округов Московской области межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, главные распорядители средств бюджета Московской области на основании принимаемых ими решений передают Управлению Федерального казначейства по Московской области полномочия получателя средств бюджета Московской области по перечислению из бюджета Московской области бюджетам городских округов Московской области межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета городского округа Московской области при исполнении расходных обязательств городского округа Московской области, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 50

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Московской области в соответствии с решениями руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, без внесения изменений в настоящий Закон, предусмотренные частью 1 статьи 156 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

Статья 51

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Со дня вступления в силу до 1 января 2022 года настоящий Закон применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Московской области в 2022 году.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







