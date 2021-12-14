Закон Московской области от 10 декабря 2021 года № 253 / 2021-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят постановлением Московской областной Думы от 02.12.2021 № 10 / 9-П

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 142 100 191,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 119 884 514,0 тыс. рублей, бюджета Московской области в сумме 2 249 082,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 19 096 580,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 142 100 191,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 149 461 860,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 126 448 013,3 тыс. рублей, бюджета Московской области в сумме 2 248 588,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 19 860 443,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 157 776 291,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 133 931 755,8 тыс. рублей, бюджета Московской области в сумме 2 248 666,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 20 654 861,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 149 461 860,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 157 776 291,2 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить поступления доходов в бюджет Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить:

1) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

3) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

4) межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Московской области в 2022 году предусматриваются в сумме 2 249 082,0 тыс. рублей, из них:

1) по мероприятиям, не включенным в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования, в сумме 2 240 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

2) на финансовое обеспечение административно-управленческой деятельности Фонда при реализации полномочий по финансовому обеспечению мероприятий, предусмотренных пунктом 1 части 2 настоящей статьи, в сумме 9 082,0 тыс. рублей.

3. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи гражданам Российской Федерации, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию за пределами Московской области.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год

1. Установить, что в составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас, включающий средства:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Московской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность по Московской областной программе обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

2. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на цели, указанные в пунктах 1, 2 и 4 части 1 настоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Нормированный страховой запас Фонда, направляемый на цели, указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в объеме, определяемом в соответствии с частью 63 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

4. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год установить в сумме 40 623 025,4 тыс. рублей.

Статья 6. Остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на 1 января 2022 года

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2022 года, за исключением средств, подлежащих возврату в соответствии с действующим законодательством в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, используются в 2022 году по тем же направлениям, на которые в 2021 году было предусмотрено использование средств, по которым образовались указанные остатки, путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год с последующим их отражением в настоящем Законе.

Остатки средств на 1 января 2022 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования в 2021 году средств, предоставленных Фонду в виде межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, используются в 2022 году по тем же направлениям, на которые в 2021 году было предусмотрено использование средств, при подтверждении потребности в указанных средствах.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного их использования на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Московской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, направляются в 2022 году на те же цели путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год с последующим их отражением в настоящем Законе.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для увеличения бюджетных ассигнований с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон является:

1) направление поступивших сверх утвержденного настоящим Законом объема средств неналоговых доходов (за исключением средств, предусмотренных частью 3 статьи 5 настоящего Закона) на финансовое обеспечение реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования;

2) использование фактически поступивших в бюджет Фонда средств сверх объема, утвержденного настоящим Законом, и подлежащих в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 настоящего Закона направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон является использование межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Фонда на:

1) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

2) осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения;

3) дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

3. Установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда в соответствии с решениями руководителя Фонда без внесения изменений в настоящий Закон являются:

1) основания, предусмотренные частью 1 статьи 156 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области";

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета Фонда в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

4. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации прочие межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на пополнение нормированного страхового запаса Фонда с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации Фонд в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов направляет средства на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в объемах, определенных соответственно приложениями 3 и 4 к настоящему Закону, в виде грантов в форме субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным юридическим лицам, участвующим в реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2022 год для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







