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14 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 14 декабря 2021 года № 252 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48"

Дата подписания 14 декабря 2021 г.
Опубликован 14 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года № 48 "Об ограничении доступа людей и транспортных средств"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 08.12.2021 № 001/001-12193-2021) постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 11.10.2021 №001/001-10596-2021" дополнить словами ", от 08.12.2021 № 001/001-12193-2021".

2. В абзаце втором цифры "31.12.2021" заменить цифрами "01.04.2022".

А.А.Травников



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