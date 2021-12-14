Закон Пермского края от 8 декабря 2021 года № 16-ПК "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Пермского края 25 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края (далее - ТФОМС Пермского края) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Пермского края в сумме 45971358,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Пермского края в сумме 46039861,3 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета ТФОМС Пермского края в сумме 68502,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Пермского края на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Пермского края на 2023 год в сумме 48247043,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 50835786,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Пермского края на 2023 год в сумме 48247043,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 50835786,1 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС Пермского края

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС Пермского края на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета ТФОМС Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение доходов бюджета ТФОМС Пермского края по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям, элементам кодов экономической классификации доходов) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края, предоставляемые бюджету ТФОМС Пермского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, а также на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, предусмотренные в приложениях 2, 3 к настоящему Закону, перечисляются в ТФОМС Пермского края Министерством здравоохранения Пермского края в соответствии с соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджету ТФОМС Пермского края, заключаемым между ТФОМС Пермского края и Министерством здравоохранения Пермского края.

3. Установить, что прочие межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края бюджету ТФОМС Пермского края на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, предусмотренные в приложениях 2, 3 к настоящему Закону, перечисляются в ТФОМС Пермского края Министерством здравоохранения Пермского края в соответствии с соглашением о предоставлении прочих межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджету ТФОМС Пермского края, заключаемым между ТФОМС Пермского края и Министерством здравоохранения Пермского края.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета ТФОМС Пермского края:

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств ТФОМС Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить размер средств нормированного страхового запаса ТФОМС Пермского края на 2022 год в сумме 3067502,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3010000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3030000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Пермского края;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в размере, не превышающем объема фактического поступления средств от применения ТФОМС Пермского края и страховыми медицинскими организациями к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, сформированного в установленном порядке;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Нормированный страховой запас ТФОМС Пермского края в части средств, направляемых на цели, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5 части 2 настоящей статьи, формируется за счет доходов бюджета ТФОМС Пермского края, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Нормированный страховой запас ТФОМС Пермского края в части средств, направляемых на цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, формируется за счет средств от применения санкций к медицинским организациям в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, и в объеме, определяемом в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

4. Утвердить для страховых медицинских организаций единый норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,924 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

5. Установить, что ТФОМС Пермского края осуществляет оплату медицинским организациям за оказанную медицинскую помощь, не установленную базовой программой обязательного медицинского страхования, в части медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в Порядке, утвержденном постановлением Правительства Пермского края.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета ТФОМС

Пермского края в 2022 году

Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС Пермского края на 2022 год, связанные с особенностями исполнения бюджета ТФОМС Пермского края:

1) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета ТФОМС Пермского края без изменения целевого направления средств;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов, предусмотренных по целевым статьям "Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края", "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Пермского края", "Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования", "Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного медицинского страхования".

Губернатор Пермского края Д.Н.Махонин







