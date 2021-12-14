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14.12.2021 16:13

Петр Фрадков: за последние 2 года изменилась парадигма развития малого и среднего бизнеса

ПСБ принял участие в VIII Конгрессе "Инновационная практика: наука + бизнес". Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках выступления на пленарном заседании "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике" отметил, что период пандемии оказал огромное влияние на экономику и сложившиеся технологические цепочки.

"МСП - это по большому счету зеркало настроений в экономике. Мы уже несколько лет проводим исследование RSBI - ежемесячное анкетирование почти 2000 представителей МСБ во всех регионах России. Мы это делаем совместно с Опорой России", - заявил Петр Фрадков в ходе своего выступления.

По словам главы ПСБ, за последние два года изменилась парадигма развития предпринимательства в России - порядка 40% респондентов, отвечая на вопрос "Как бы Вы охарактеризовали текущую бизнес-стратегию Вашего предприятия?", говорят, что они стремятся к стабильности. "То есть они хотят довести свой бизнес до определенного уровня и, понимая риски, на этом свой рост ограничить, достигнув оптимального уровня своего развития", - пояснил Петр Фрадков. Еще в феврале 2020 года стабильность выбирали 29% респондентов.

Кроме того, по словам главы ПСБ, кардинальным образом поменялись навыки бизнесменов. Предприниматели приобрели опыт антикризисного управления, и это позитивный фактор. Также стали развиваться навыки цифрового взаимодействия и ведения бизнеса: "Причем выросло не просто использование систем видеосвязи, но и использование таких инструментов, как облачные CRM и планировщиков задач для команд сотрудников. Владельцы бизнесов пересматривают свои ценности в том смысле, что отходят от директивного управления своими сотрудниками к большему делегированию и умению работать в современных системах, режиме онлайн".

"С точки зрения ведения бизнеса, ситуация тоже значительно поменялась - сейчас почти 40% компаний научились дистанционно продавать. Причем у 16% предприятий более 50% выручки получают через дистанционные продажи. Мы как банк подстраиваемся под нужды предпринимателей - предлагаем цифровые продукты, онлайн-кредитование, сейчас пользуются большой популярностью передовые сервисы по приему платежей и все, что связано с незатратами времени, - небанковские сервисы, роботизация, онлайн-консультирование и т.д. Это сейчас основной тренд, и мы двигаемся в этом направлении", - заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

В своем выступлении он также затронул тему внедрения ESG-принципов в деятельность ПСБ: "ESG затрагивает все сферы нашей жизни, а для нас как для банка ESG становится не просто неким комплементарным продуктом - это элемент митигирования рисков, в том числе при работе с предприятиями ОПК. ПСБ является опорным банком оборонно-промышленного комплекса страны - 70% предприятий ОПК являются нашими клиентами с точки зрения кредитования, поэтому для нас особенно важен вопрос финансовой устойчивости организаций сектора, а внедрение ESG-подхода является одним из инструментов поддержания финансовой стабильности предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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