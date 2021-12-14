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Представлен новый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо Дель Торо

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    14.12.2021, 17:47
Текст:   Дмитрий Николаев
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован новый трейлер одного из самых интригующих фильмов года - новой картины Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров" по роману Уильяма Линдсея Грэшема.

Маэстро страшных сказок триумфально вернулся на большой экран со стильной и пугающей историей о фальшивых и истинных телепатах, мошенниках и авантюристах в стиле нуар.

Звездный актерский состав (Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие) постепенно начал оправдывать надежды. Пока - только критиков. Американские киноведы признали "Аллею" одним из лучших фильмов 2021-го. Российская премьера назначена на 27 января будущего года.

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