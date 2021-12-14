Представлен новый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо Дель Торо

Опубликован новый трейлер одного из самых интригующих фильмов года - новой картины Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров" по роману Уильяма Линдсея Грэшема.

Маэстро страшных сказок триумфально вернулся на большой экран со стильной и пугающей историей о фальшивых и истинных телепатах, мошенниках и авантюристах в стиле нуар.

Звездный актерский состав (Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие) постепенно начал оправдывать надежды. Пока - только критиков. Американские киноведы признали "Аллею" одним из лучших фильмов 2021-го. Российская премьера назначена на 27 января будущего года.