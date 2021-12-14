Более 70 тысяч специалистов убирают от снега улицы Москвы

За сутки сугробы в Москве выросли на 11 см. Уборкой проезжей части, тротуаров и дворовых территорий от снега занимаются более 10 тысяч единиц техники и 70 тысяч специалистов. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Городские службы проводят регламентные работы по уборке городских территорий. Снег очищают также с крыш домов и выступающих фасадов зданий. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Весь собираемый снег вывозится на 65 снегосплавных пунктов.