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Рубрика: Общество

Как прошла Неделя российского интернета на ВДНХ

Текст: Александр Мелешенко

Павильон "Умный город" на ВДНХ стал одной из главных офлайн-площадок Недели российского интернета - этот масштабный форум проходил с 6 по 12 декабря. Эксперты обсуждали цифровые технологии и их будущее, перспективы искусственного интеллекта, новые медиа и многое другое. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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"Неделя российского интернета стала значимым событием для ИТ-отрасли. Городские специалисты поделились опытом Москвы. Сегодня в столице тестируется или уже реализуется более 70 проектов на основе технологий искусственного интеллекта", - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии.

На ВДНХ помимо деловой программы было много мероприятий и для всех желающих - проходили лекции, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия.

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