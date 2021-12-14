Как прошла Неделя российского интернета на ВДНХ

Павильон "Умный город" на ВДНХ стал одной из главных офлайн-площадок Недели российского интернета - этот масштабный форум проходил с 6 по 12 декабря. Эксперты обсуждали цифровые технологии и их будущее, перспективы искусственного интеллекта, новые медиа и многое другое. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Неделя российского интернета стала значимым событием для ИТ-отрасли. Городские специалисты поделились опытом Москвы. Сегодня в столице тестируется или уже реализуется более 70 проектов на основе технологий искусственного интеллекта", - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии.

На ВДНХ помимо деловой программы было много мероприятий и для всех желающих - проходили лекции, мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия.