В Москве за ночь выпало 20% от нормы месячных осадков

Максимальное количество снега выпало в ТиНАО - 12 мм осадков, а самое недолгое количество на опорной станции ВДНХ - 9 мм. При норме месяца 56 мм максимальное количество выпавших на Москву осадков составило - 20% . Такие подсчtты опубликовал на своей странице в Instagram ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Прошедший снегопад по мощности занял второе место! В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады - до этого самым ненастным было 7 декабря (8 мм)", - написал синоптик.