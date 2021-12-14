Во вторник Москва окажется в баррической седловине

Температура воздуха не выше -1 градуса, облачно и гололедица прогнозируются в столице во вторник. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

На погоду во вторник будет влиять барическая седловина. Так называется область, образующаяся между двумя циклонами и двумя антициклонами, расположенными в шахматном порядке.

В результате, погода будет без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве не выше -1. "Под влиянием западного циклона пик похолодания в столичном регионе сменится резким потеплением, и в течение суток температура практически не будет отличаться", - сообщает Метеобюро.

Ветер - юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст. и продолжит падать. Кислородный режим благоприятный.

Перемены в погоде могут негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. У многих при такой резкой перестройке погоды обостряются заболевания суставов, недомогание и усиление симптомов при заболеваниях органов дыхания, тяжело приходится и метеозависимым людям с вегетативными и сердечно-сосудистыми нарушениями.