В аэропорту Хабаровска экстренно сел Boeing-757, летевший в Китай

В хабаровском аэропорту совершил аварийную посадку грузовой Boeing-757, направлявшийся из Якутска в китайский Чжэнчжоу. Происшествие случилось в минувший понедельник.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла, перед посадкой борта к взлетной полосе были стянуты все аварийно-спасательные службы аэропорта. К счастью, их помощь не понадобилась. Самолет приземлился благополучно, никто из шести членов экипажа не пострадал.

Известно, что посадка произошла по технической причине. Других подробностей не приводится.