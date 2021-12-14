Пенсионер из Удмуртии отдал мошенникам миллион на покупку акций

Более миллиона рублей похитили мошенники у пенсионера из Удмуртии. Причем аферистов потерпевший нашел сам. Они предложили ему заработать на покупке акций, и он не отказался, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По версии следствия, в ноябре 62-ти летний житель Якшур-Бодьинского района республики увидел в интернет объявление о возможности получения дополнительного доход на биржевых операциях. Мужчина вошел в приложение по указанной ссылке, заполнил анкету. Вскоре ему позвонил финансовый аналитик, который посоветовал оформить кредит и перевести деньги на специальный накопительный счет.

После этого псевдо-консультанты периодически информировали потерпевшего об увеличении дохода и убеждали его в дополнительных вложениях. В результате за месяц пенсионер оформил 5 кредитов более чем на миллион рублей. Все деньги он отправил на покупку акций.

После того как "биржевые аналитики" перестали выходить на связь, житель Удмуртии обратился в полицию. Там завели дело о мошенничестве в особо крупном размере и начали поиск псевдо-финансистов. Возвращать деньги банкам пенсионеру придется самому.