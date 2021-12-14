Пермячка осуждена за нападение на полицейского в салоне красоты

В Перми суд признал виновной местную 47-летнюю жительницу в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи № 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, женщина пришла в салон красоты в нетрезвом состоянии, при этом она продолжала распивать спиртные напитки, а также выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников салон. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, осужденная умышленно применила насилие в их отношении.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.