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Рубрика: Происшествия

Самарец ответит в суде за реабилитацию идей нацизма

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В суд направлено уголовное дело жителя Новокуйбышевска Самарской области, возбужденное по материалам оперативно-розысных мероприятий УФСБ по региону. Дело было заведено по статье "Реабилитация нацизма", сообщили в областном СУ СК РФ.

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Следствие проводил третий отдел по расследованию особо важных дел ведомства. Было установлено, что с 2015 по 2019 год мужчина увлекался темой национал-социалистической идеологии. У него сформировалась положительная оценка по отношению к идеям и политике лидеров нацисткой Германии. На это косвенно указывает большое количество соответствующей символики, которую держал дома фигурант. Он выражал свои взгляды в том числе в интернете.

В мае 2019 года он разместил в соцсетях материалы, в которых отрицаются факты, установленные приговором Международного военного трибунала. А именно - наличие геноцида в концентрационных лагерях, уточнили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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