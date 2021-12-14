В Башкирии два человека погибли при столкновении грузовиков на трассе

Ранним утром 14 декабря на трассе М-5 "Урал" в Иглинском районе произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. Уточняется, что в районе поселка Алаторка столкнулись два встречных грузовика, в результате аварии они загорелись.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, столкнулись Volvo прицепом и грузовой автомобиль Mercedes-Benz. На тушение пожара были направлены три единицы техники и девять человек личного состава от МЧС России.

По предварительной информации, погибли два человека (один из водителей и пассажир другого грузовика). Один человек, 1966 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализирован в Уфу.

Дорогу полностью перекрыли экстренные службы, движение организовали в объезд через село Иглино.

Уточняется, что Mercedes-Benz перевозил 14 тонн мандаринов, а второй грузовик был порожний.