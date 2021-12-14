В Кирове сгорел автосервис с машинами и квадроциклами

В Кирове сгорела станция техобслуживания. В момент пожара с помещении находились автомобили.

Как сообщили в региональном МЧС, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 07:05. В 07:39 открытое горение уже было ликвидировано. Для борьба с огнем понадобились 6 пожарных расчетов.

Люди не пострадали, а вот техника получила серьезные повреждения. По предварительным данным спасателей сгорели 3 легковых автомобиля и 2 квадроцикла, закоптились стены и потолок помещения.

Причины пожара сейчас устанавливаются. Собственники автосервиса подсчитывают сумму ущерба.