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14.12.2021 16:16

В Прикамье построят 10 экопунктов для сбора вторсырья

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
На заседании правительства Пермского края прошло обсуждение исполнения краевого проекта о комплексной системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Он реализуется в Прикамье в рамках национального проекта "Экология".
В Пермском крае устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: Администрация губернатора Пермского края В Пермском крае устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: Администрация губернатора Пермского края
В Пермском крае устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: Администрация губернатора Пермского края

- Наша программа начала действовать с начала 2019 года, - отметил Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - На сегодняшний день в ней принимают участие почти все жители региона. Наша деятельность направлена на улучшение экологической обстановки в Прикамье. Необходимо подчеркнуть, что для этого создаются все необходимые условия.

В частности, в нашем крае за последние три года количество точек по сбору твердых коммунальных отходов увеличилось в четыре раза. Но их будет еще больше. Помимо этого, в краевом центре, Краснокамске, Кудымкаре, Оханском городском округе и Пермском районе заработала система по раздельному сбору мусора. Уже есть предпосылки к тому, что к 2024 году этот механизм будет внедрен еще в десяти крупных городах Пермского края. Основная наша цель заключается в том, чтобы население региона привыкло к этому. Поэтому сейчас необходимо вести работу по повышению экологической грамотности жителей края. Нужно разъяснить, что от раздельного сбора мусора улучшится состояние окружающей среды.

В региональном министерстве ЖКХ и благоустройства пояснили, что еще одна немаловажная задача это наращивание объемов ТКО, отправляемых на переработку. На сегодняшний день уже работают сортировочные линии в Пермском районе, Краснокамске и Кудымкаре. Жители этих муниципалитетов сдают на них более двенадцати процентов твердых коммунальных отходов. За два ближайших года количество ТКО, отправляемых на сортировочные линии, должно увеличиться до 50 процентов, а к 2030 году достигнуть ста процентов.

Поэтому в регионе предполагается возведение трех экотехнопарков в Перми, Еловском и Лысьвенском округах, а также строительство шести мусоросортировочных комплексов. Планируется, что они появятся в Кунгуре, Чернушке, Губахе, Верещагино, Чайковском и Березниках. Их совокупная мощность в 2030 году превысит шестьсот тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Также нужно решить проблему, связанную с доступностью жителей к точкам сбора полезных фракций.

Поэтому в Пермском крае уже начата работа в этом направлении. В частности, с августа этого года начал реализацию пилотный проект, суть которого заключается в том, что в краевом центре и муниципалитетах появились контейнеры для сбора макулатуры, стекла, металлов и пластиковых отходов. Всего их установлено уже 535, они окрашены в ярко-оранжевый цвет и заметны издалека.

Кроме того, в краевой столице появились точки по раздельному сбору ТКО. Они установлены на железнодорожных станциях, автовокзале и аэропорту. Также планируется возвести в Перми экопункты, то есть места для приема вторичного сырья у жителей краевого центра. В 2022 году построят десять таких объектов. Сюда можно будет сдать пластик, полиэтилен высокого давления, стрейч-пленки, стекло, макулатуру, металл, использованные батарейки, бытовую технику, компьютеры, вышедшие из строя сотовые телефоны, люминесцентные лампочки.

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