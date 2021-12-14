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14.12.2021 10:08

Эксперты провели специальную оценку условий труда на нефтепроводных объектах

На объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" прошла специальная оценка условий труда (СОУТ). Сотрудниками экспертной организации было проведено обследование 2508 рабочих мест в зоне ответственности Ишимского, Омского, Томского, Новосибирского и Красноярского районных нефтепроводных управлений (РНУ).
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

СОУТ выполнялась в соответствии с требованиями законодательства с целью подтверждения соответствия рабочих мест федеральным санитарным нормам. Специалисты проводили инструментальные замеры для определения возможных неблагоприятных производственных факторов, таких, как шум, вибрация, световая среда, параметры микроклимата.

По итогам проведенной специальной оценки условий труда экспертная организация сформировала отчет, в котором рабочие места на объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" оцениваются по классам вредности. Результаты СУОТ будут учитываться при разработке комплексных мероприятий по улучшению условий труда.

Забота о здоровье и жизни работников - один из ключевых принципов деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь". Реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня культуры производства, внедрение современных технологий и оборудования с целью исключения случаев травматизма на рабочих местах. Ежегодно увеличивается объем средств, направляемых на улучшение условий труда. В 2021 году на эти цели АО "Транснефть - Западная Сибирь" выделяет 312 млн рублей. Более 123 млн руб. направлены на проведение мероприятий по реконструкции систем отопления, вентиляции, освещения, модернизации стационарных площадок обслуживания производственных объектов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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