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14.12.2021 03:00

Энергетики и строители подключили очередной жилой объект в Новосибирске

В первой декаде декабря в акционерном обществе "Региональные электрические сети" подвели промежуточные итоги технологического присоединения к электросетям, которое является одним из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

За 11 месяцев 2021 года в АО "РЭС" поступило порядка 8300 заявок на технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре, что на 42% превышает показатели прошлого года. При этом более 90% обращений являются электронными, что говорит о высоком спросе на дистанционные формы обслуживания, особенно в условиях пандемии. В целом, за отчетный период количество технологических присоединений к электросетям превысило 7000 шт.

Наряду с подключением к электросетям бытовых потребителей, энергетики осуществляют присоединение ключевых объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона.

Среди них много знаковых объектов - в настоящее время осуществляется процесс подготовки технических условий для центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") СО РАН, реализуемый по нацпроекту "Наука", завершаются работы по строительству электрических сетей для многофункциональной ледовой арены с новой станцией метро "Спортивная", возводимых в рамках подготовки к МЧМ-2023 года, и четвертый мост через Обь. А также осуществляется работа по технологическому присоединению предприятий агропромышленного комплекса и медицинских учреждений, в т. ч. инфекционной больницы в п. Садовый, детского реабилитационного центра в Бердске, станции скорой помощи в с. Верх-Тула, центра амбулаторной онкологической помощи в Барабинске и многих других.

Отдельно стоит отметить сферу жилищного строительства. АО "РЭС", понимая всю социальную значимость и важность строительства жилья, выстраивает добрые партнерские отношения с ведущими строительными компаниями региона. И энергетики не просто обеспечивают надежное электроснабжение стройплощадок, а решают вопрос подключения площадки в комплексе с планами застройщика на развитие данной территории и предлагают возможность передачи построенных электросетевых объектов на последующее обслуживание в сетевую организацию.

Одним из успешных примеров можно считать сотрудничество АО "РЭС" и компании "Расцветай" по технологическому присоединению объектов жилищного строительства, в т. ч. "Дома на Шамшиных".

Подключение многоквартирного многоэтажного дома с помещениями для объектов обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой потребовало от энергетиков разработки и реализации схемного решения в стесненных условиях городской застройки с выполнением реконструкции существующей трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. В настоящее время присоединение объекта завершено, буквально 10 декабря застройщик получил акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Обеспечение стройплощадок в кратчайшие сроки достаточной электрической мощностью и своевременное завершение процедуры технологического присоединения способствует скорейшему окончанию строительных работ и вводу объектов в эксплуатацию. Так и сотни будущих жителей "Дома на Шамшиных" уже в новом году отметят новоселье.

И этот проект - далеко не единственный в портфеле компании, поэтому можно смело говорить, что АО "РЭС" вносит немалую лепту в развитие города и региона, его благоустройство и обеспечение комфортной жизни новосибирцев. Ведь недаром слоган энергетиков гласит: "Свет в Вашем доме - это мы!".

Справка

Акционерное общество "Региональные электрические сети" (сокращенное наименование АО "РЭС") - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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