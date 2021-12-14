Медсестру поликлиники Красноярска обвинили в уничтожении вакцины

Полиция Красноярска возбудила уголовное дело против медицинской сестры одной из поликлиник краевой столицы. Об этом сообщили сегодня в региональном главке МВД.

Это уже второе дело в отношении медработницы. В июле сотрудники уголовного розыска выяснили, что она подделала документы о вакцинации двух жителей Красноярска, внеся в сертификаты ложные сведения о прививках. На этот раз речь идет об умышленном уничтожении 12 доз препарата от COVID-19.

Суд избрал медсестре меру пресечения - подозреваемой запрещены определенные действия. По статье УК о повреждении или уничтожении имущества женщине грозит до двух лет лишения свободы. По первому уголовному делу - о подделке документов - медсестра может получить такое же наказание.