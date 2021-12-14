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14.12.2021 10:11
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела об убийстве главного редактора газеты "ТОН-М"

Текст: Наталья Козлова

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве главного редактора газеты "ТОН-М". Фигурантом дела стал житель Красноярского края Николай Горюнов. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его обвиняют по нескольким уголовным статьям - организация убийства и убийство; вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; незаконный оборот оружия; хищение огнестрельного оружия с применением насилия.

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Преступление оставалось нераскрытым несколько лет. Еще в 2018 году на прием к Александру Бастрыкину приезжала вдова погибшего и жаловалась на нерасторопность следствия. После этого по личному распоряжению главы СК дело передали в центральный аппарат ведомства.

По версии следствия, в апреле-мае 2017 года депутат Минусинского районного совета депутатов Иса Хашиев решил организовать убийство главного редактора общественно-политической газеты "ТОН-М" Дмитрия Попкова. Между ними уже был конфликт, связанный с их противостоянием на выборах главы района в 2016 году. Хашиев привлек к совершению преступления Горюнова, которому предложил заплатить за организацию убийства Попкова.

Горюнов нашел исполнителя - на тот момент несовершеннолетнего - Шестакова. Он 24 мая 2017 года, вооружившись переданным ему Горюновым пистолетом с глушителем, пришел к дому Попкова, увидел, что тот в бане и отправился за ним. Потом эксперты подсчитают - было шесть выстрелов. Редактор скончался на месте.

Вторая уголовная статья Горюнова - "хищение с применением насилия" карабина. Из него 16 апреля 2020 года он и Шестаков в лесополосе на территории Минусинского района убили местного жителя. Стреляли оба поочередно.

Следствие по уголовному делу Хашиева и Шестакова тоже окончено, оба фигуранта завершают ознакомление с материалами дела.

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