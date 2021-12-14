В Рудничном районе Кемерова открыли два объекта дорожного нацпроекта

Напомним, в этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" был построен участок улицы Институтской от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта, а также завершены основные работы по реконструкции участка Соснового бульвара от поворота на Кардиоцентр до проспекта Шахтеров.

Новая проезжая часть участка улицы Институтской стала двухполосной протяженностью 633,06 метра, ширина полосы - 3,5 метра. Здесь проведено переобустройство инженерных сетей в границах участка, сформирована закрытая сеть ливневой канализации, смонтировано новое наружное освещение, построен светофор на пересечении с Кузбасским проспектом, благоустроенная прилегающая зона.

Завершены основные работы на Сосновом бульваре, где производилась реконструкция дороги на участке от поворота на Кардиоцентр до проспекта Шахтеров.

Здесь уложено новое асфальтовое покрытие на участке протяженностью 984 метра, построена закрытая сеть ливневой канализации, выполнено переустройство инженерных сетей, наружное освещение, на пересечении Соснового бульвара с улицей Институтской установлен светофорный объект, построены пешеходные тротуары и велосипедная дорожка.

В следующем году работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на Сосновом бульваре будут продолжены. За счет переустройства трамвайных путей на пересечении с проспектом Шахтеров проезжая часть станет шире, на перекрестке будет реконструирован светофорный объект, некоторые его стойки планируется передвинуть. В результате пропускная способность на этом участке будет улучшена. На Сосновом бульваре будет организовано 3 полосы движения, непосредственно перед пр. Шахтеров - 4, шириной 3-3,5 м.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова