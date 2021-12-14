В Рудничном районе Кемерова открыли два объекта дорожного нацпроекта

Новости

Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в ресторанах и кафе из-за COVID-19 03:00
В Кентукки число жертв торнадо увеличилось до 74 02:30
Президент ЮАР заразился коронавирусом 01:54
Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию 01:29
Глава ВОЗ назвал главные проблемы мира после пандемии COVID-19 01:18
Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии 00:45
ЦОДД рекомендовал отказаться во вторник от поездок на автомобиле по Москве 00:22
Джикия выступил с резким заявлением после поражения "Спартака" от "Сочи" 13.12.2021
Индекс МосБиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая 13.12.2021
Мезенцев убежден, что политика санкций не принесет пользы европейцам 13.12.2021
Калужские власти отложили введение QR-кодов 13.12.2021
Завершены госиспытания гидрографического катера "Леонид Сенчура" 13.12.2021
Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 13.12.2021
Минздрав отвел 3 недели на оценку эффективности вакцин против омикрона 13.12.2021
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 13.12.2021
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 13.12.2021
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 13.12.2021
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 13.12.2021
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 13.12.2021
В Москву идет мощный снегопад 13.12.2021
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 13.12.2021
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 13.12.2021
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 13.12.2021
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 13.12.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 13.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
14.12.2021 03:00

В Рудничном районе Кемерова открыли два объекта дорожного нацпроекта

Напомним, в этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" был построен участок улицы Институтской от Соснового бульвара до Кузбасского проспекта, а также завершены основные работы по реконструкции участка Соснового бульвара от поворота на Кардиоцентр до проспекта Шахтеров.
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

Новая проезжая часть участка улицы Институтской стала двухполосной протяженностью 633,06 метра, ширина полосы - 3,5 метра. Здесь проведено переобустройство инженерных сетей в границах участка, сформирована закрытая сеть ливневой канализации, смонтировано новое наружное освещение, построен светофор на пересечении с Кузбасским проспектом, благоустроенная прилегающая зона.

Завершены основные работы на Сосновом бульваре, где производилась реконструкция дороги на участке от поворота на Кардиоцентр до проспекта Шахтеров.

Здесь уложено новое асфальтовое покрытие на участке протяженностью 984 метра, построена закрытая сеть ливневой канализации, выполнено переустройство инженерных сетей, наружное освещение, на пересечении Соснового бульвара с улицей Институтской установлен светофорный объект, построены пешеходные тротуары и велосипедная дорожка.

В следующем году работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на Сосновом бульваре будут продолжены. За счет переустройства трамвайных путей на пересечении с проспектом Шахтеров проезжая часть станет шире, на перекрестке будет реконструирован светофорный объект, некоторые его стойки планируется передвинуть. В результате пропускная способность на этом участке будет улучшена. На Сосновом бульваре будет организовано 3 полосы движения, непосредственно перед пр. Шахтеров - 4, шириной 3-3,5 м.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Спецборт МЧС РФ доставил в ЮАР медиков и мобильную лабораторию
Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и пользоваться интернетом
Мурашко рассказал о симптомах у зараженных омикроном россиян
Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов